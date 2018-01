Futbolista Thomas Müller celebró su gol número 100 en Alemania con una fotografía junto a James Rodríguez

El futbolista alemán Thomas Müller celebró su gol número 100 en la Bundesliga con una fotografía junto al colombiano James Rodríguez, quien lo asistió para la anotación que significó el 4-2 definitivo a favor del Bayer contra en Bremen.

Es por esto que Müller publicó en su cuenta oficial de Twitter la fotografía con el crack colombiano este domingo, con una frase en la que le agradecía su fantástica asistencia.

“Gracias, jamesdrodriguez por la fantástica asistencia a mi centésimo gol en la Bundesliga”, escribió el alemán.

Thank you @jamesdrodriguez for the fantastic assist to my 100th goal in the Bundesliga 😀👍🏼💪 #FCBSVW #esmuellert #fcbayern pic.twitter.com/M3hUctviHJ