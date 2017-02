Garimpeiros en El Guaire: El rebusque de muchos venezolanos de cara a la crisis

Unas 40 personas con edades comprendidas entre 9 y 50 años emprenden día a día una jornada inusual de trabajo: buscar metales preciosos en El Guaire, río que atraviesa en sus 72 kilómetros a Caracas y que funge como vertedero, en todo su trayecto, de desechos orgánicos, tóxicos y aguas negras.

Desde las 4 de la mañana, de lunes a sábado, los garimpeiros de El Guaire se arman de redes improvisadas o sacos de lona que otrora fueron para cargar frutas, y se meten hasta las rodillas en las aguas marrones y pestilentes del río.

"El botín (como suelen decirle a lo que consiguen) puede ser en un día fallo (día sin mucha ganancia) de 10 bolos (Bs. 10.000) pero un buen día coronas (adquieres) fácil unos 100 bolos (Bs. 100.000)", explicó un joven de veinte años que exigió el anonimato.

"Aquí no hay personas de calle - continúa contando el joven - ni tampoco drogadictos". Sin embargo, algunos de los presentes se rehusaron a declarar o ser fotografiados por estar, presuntamente, solicitados por las autoridades. Entre el grupo destacan los menores de edad.

Para el momento de la cobertura que en exclusiva hizo NTN24 en la zona de Caño Amarillo, en los alrededores del sector 23 de Enero, habían por lo menos 6 batiendo las manos, las redes y, con un recipiente plástico guindado al cuello, apartando de la gravilla negra las piezas que brillaran.

Estos menores, cuyas edades no superan los 12 años, testimoniaron que su oficio es para comprarse útiles escolares, libros, ropa y para ayudar a sus padres con las compras domésticas.

Otro joven llamado Ramón explicó que con lo que ganan en promedio apenas pueden comprar comida y alguna urgencia en medicamentos. "Ninguno acá es pedigüeño ni indigente. Nada de eso, acá hay gente de bien, pendiente de un rebusque y no porque coronen botín (alguna prenda valiosa) dejan de venir, esa no es la idea. La idea es venir todos los días, porque a veces son buenos y otros no".

A escasos metros de la ribera de El Guaire, una comisión de la policía del municipio Libertador declaró a NTN24 que se les ha visto incrementar su número.

El programa gubernamental Negra Hipólita, diseñado en 2005 para atender la indigencia, las personas en situación de calle o de pobreza extrema, ha venido en declive en su alcance.

En Venezuela, con una inflación que cerró extraoficialmente con una cifra cercana al 500 % y un desempleo del 20 %, estadística también sin sustento oficial, el régimen socialista ha fracasado visiblemente en las políticas económicas y sociales para detener el vertiginoso ascenso de la crisis.

De acuerdo con una declaración del diputado Carlos Paparoni en el marco de la discusión de la crisis venezolana el pasado 2 de febrero, más de 3 millones de venezolanos se alimentan de desechos.

Hacia las 3 de la tarde los garimpeiros empiezan a recoger sus ropas (se meten al río sin zapatos, con pantalones cortos y algunos sin camisas), sus bolsos y abandonan la zona, entrando por un lúgubre caño que desemboca en El Silencio.

Rafael Hernández - NTN24

