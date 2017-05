Gerardo Blyde asegura que alcaldes opositores no prohibirán protestas pacíficas: “No vamos a retroceder”

El alcalde del municipio Baruta del estado Miranda, Gerardo Blyde aseguró que los mandatario que integran la Sociedad de Alcaldes de Venezuela no prohibirán las protestas pacíficas en sus jurisdicciones. "No vamos a retroceder, sabemos perfectamente cuáles son nuestros deberes y obligaciones pero sabemos que el derecho a la protesta pacífica no puede ser impedido ni consultado a las autoridades", dijo durante la sesión parlamentaria de este miércoles.

Aseguró que el derecho a la protesta no es limitable siempre que esta sea pacífica y afirmó que las sentencias del Tribunal Supremo que limitan la protesta "violan el derecho a la manifestación" y agregó que cuando el Gobierno impide estas manifestaciones, lo que queda es la rebelión cívica.

En ese sentido, se dirigió a la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz a avanzar en las investigaciones de quienes han muerto en manifestaciones. "La Fiscalía tiene el monopolio de la investigación penal, no le creemos al ministro (de Interior y Justicia) dando informaciones, no es su competencia", sumó.

Redacción NTN24 Venezuela

