¡Gesto de generosidad! Will Smith obsequió 5 millones de dólares a Tyrese Gibson para que solvente sus problemas económicos

El actor estadounidense Will Smith le entregó la suma de 5 millones de dólares a Tyrese Gibson, quien interpreta a Roman Pierce en la exitosa saga ‘Rápidos y Furiosos’, con el fin de ayudarlo con sus problemas financieros y personales.

La condición del actor de ‘Hombres de Negro’ para que Tyrese Gibson recibiera el dinero fue que debía alejarse de las redes sociales. Pero, curiosamente fue por medio de una fotografía que comparitó Gibson en Instagram que le agradeció al interprete estadounidense por el dinero.

VEA TAMBÍEN → Actor de la saga ‘Rápidos y Furiosos’ amenazó con dejar su personaje debido a las diferencias que tiene con Dwayne Johnson

Este gesto de Smith sucedió luego de que Gibson compartiera hace unos días, a través de su cuenta de Instagram, un video en el que se le ve angustiado por los problemas económicos y familiares que está a travesando.

"Te estoy dando $13 mil dólares al mes. Qué más quieres de mí, no te odio, Norma. No sé por qué tú sí me odias a mí, pero no puedes despertar un día y decidir acusarme de haber hecho algo que no hice", afirmó el actor en el clip.