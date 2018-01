Gimnasta Simone Biles aseguró que fue abusada sexualmente por el exmédico del equipo de Estados Unidos Larry Nassar

La gimnasta Simone Biles aseguró este lunes que fue abusada sexualmente por el exmédico del equipo de Estados Unidos Larry Nassar, quien fue condenado a 60 años de prisión por cargos de pornografía infantil.

“Yo también soy una de las sobrevivientes que fue sexualmente abusada por Larry Nassar. Por favor, créanme cuando digo que fue más difícil primero decir estas palabras en voz alta de lo que es hacerlo ahora en papel”, dijo Biles en un comunicado publicado en su cuenta de Twitter.

“La mayoría de ustedes me conocen como una chica feliz, risueña y enérgica. Pero últimamente, me he sentido un poco rota y entre más trato de callar la voz en mi cabeza, más fuerte parece gritar. Ya no tengo miedo de contar mi historia”, expresó la gimnasta.

Nassar, de 54 años, ha sido acusado de agredir sexualmente a más de 100 niñas, incluidas varias de los equipos olímpicos de Estados Unidos, refirió la agencia de noticias AFP.

Entre los miembros del equipo de gimnasia de Estados Unidos que han dicho que fueron atacadas sexualmente por Nassar se encuentran Aly Raisman, McKayla Maroney y Gabby Douglas.

