Gobernadores de oposición en Venezuela justificaron su juramentación ante Asamblea Nacional Constituyente y rechazan que se les tilde de "traidores"

Los cuatro gobernadores opositores (Acción Democrática - AD) que se juramentaron ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Nicolás Maduro informaron que lo decidieron tras someterlo a consulta de la ciudadanía de cada uno de los estados en los que fueron electos y rechazaron que desde la dirigencia opositora se les tilde de "traidores".

"En Táchira el día sábado convocaron a todos los sectores de los colegios profesionales, universidades, representantes de los medios y dirigentes vecinales y comunales (...) el 75 % de los asistentes a esas asambleas determinaron -en voz de sus gremios y de sus sectores- que había que ir en demostración de un acto político más no jurídico pero que no podíamos defraudar a ese pueblo que votó", sostuvo Laidy Gómez, gobernadora de Táchira.

Vea también: Dirigentes opositores condenan la juramentación de gobernadores de AD ante la Constituyente

Destacó que el secretario general de AD, Henry Ramos Allup, les ordenó no acudir ante la ANC. "Nos dijo: no vayan porque los van a humillar y no les van a dar un centavo (...) no vayan porque van a ser la burla de Venezuela". La gobernadora dijo que los cuatro mandatarios regionales de oposición están conscientes de las posibles consecuencias: "Si nos expulsan de AD, pues seremos militantes".

Gómez aseguró que en el estado Zulia Juan Pablo Guanipa sometió a consulta su juramentación ante la ANC, pero optó por no presentarse debido a que su partido, Primero Justicia, no estaba de acuerdo. Habría explicado "que él prefería optar por las acciones internacionales a pesar de que la mayoría de los sectores de su pueblo le pedían que asumiera y que si tenía que ir, lo hiciera", aseguró Gómez.

Relacionado: Juan Pablo Guanipa dice que Ramos Allup trató de persuadirlo para que se juramentara ante la Constituyente (Audio)

Desautorización en la sede de la Asamblea Nacional

La gobernadora del Táchira tildó como una "radicalización desproporcionada" que desde la Asamblea Nacional se les haya negado el acceso al recinto para sus declaraciones de este martes cuando, según dijo, arriesgaron muchos factores por defender las candidaturas de muchos de los diputados y los dirigentes opositores que hoy los critican.

"Nicolás Maduro intentó comunicación con nosotros y lo primero que le dije fue: 'presidente, su ideología y la mía nunca van a ser iguales, si usted quiere oír, perfecto, yo cumplo con decírselo. En Mérida hay miseria, en Nueva Esparta hay penuria, en Anzoátegui hay un descenso económico, ayude a esos estados y reconozca la voluntad del pueblo'. Su respuesta fue: 'yo reconozco que ustedes fueron electos y llegarán los recursos para esos estados'", indicó.

Redacción NTN24 Venezuela

Únete a nuestro canal oficial de Telegram aquí http://telegram.me/ntn24ve