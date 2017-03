Gobierno de Cataluña vuelve a pedir a Madrid un referendo como el escocés para separarse de España

El presidente del Gobierno de Cataluña y su número dos volvieron a reclamar un refererendo legal sobre la independencia de esa región española siguiendo el ejemplo de Escocia, en un artículo conjunto publicado este domingo por en un diario nacional.

"Todo parece indicar que Escocia y Reino Unido volverán a pactar la celebración de un nuevo referéndum de independencia", escriben el líder separatista Carles Puigdemont y su vicepresidente Oriol Junqueras.

Los dos dirigentes, que no mencionan que la primera ministra británica, Theresa May, aseguró que "no es el momento" para un nuevo referéndum escocés, vuelven a exponer sus argumentos a favor de una consulta que reclaman desde 2012.

"Las diferencias sólo separan y dividen si no se quiere acordar la forma de resolverlas", escriben.

Cataluña, una región próspera del noreste de España con 7,5 millones de habitantes, vive desde el principio de la década un aumento de las aspiraciones independentistas. Su Gobierno separatista promete que organizará en septiembre un referéndum sobre la independencia, con o sin el acuerdo de Madrid, y que en caso de victoria del sí comenzará la secesión.

Una parte de los catalanes no perdonó que el Tribunal Constitucional anulara en 2010 un ‘estatuto’ que cedía más competencias a la comunidad autónoma de Cataluña. Su resentimiento creció aún más con la crisis económica y la sensación de ser peor tratados que los habitantes de las demás regiones.

Los catalanes están divididos respecto a la independencia, pero una amplia mayoría está a favor de que se celebre un referéndum, una petición rechazada por Madrid, que alega que tal escenario no está previsto en la Constitución española.

"Queremos recordar que lo hemos propuesto (el referéndum) ya en diversas ocasiones. Hoy, pese a los malos augurios y el rechazo frontal del Gobierno español, volvemos a insistir en ello", escriben ambos dirigentes.

"No sólo hay una preocupante ausencia de voluntad de diálogo, sino que camina en la dirección exactamente inversa", lamentan, recordando la multiplicación de querellas judiciales o las "amenazas" de medidas excepcionales por parte del Estado contra cualquier intento de celebrar el referéndum.

"El Estado ha abandonado a todos los catalanes, también a los que no quieren la independencia", dicen.

"Nosotros ya estamos sentados en la mesa del diálogo. ¿Van a tardar mucho los demás invitados? Es más: ¿van a venir? Cuando sea demasiado tarde, por favor, no nos miren a nosotros", avisan Puigdemont y Junqueras, que recuerdan que harán "lo indecible para que los ciudadanos de Cataluña puedan votar en 2017"

Colaboración AFP