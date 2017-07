Gobierno de Colombia niega que acuerdo de paz obligue a empresas de seguridad a contratar 1.200 exguerrilleros de las FARC

El vicepresidente de Colombia, Óscar Naranjo, desmintió que existan compromisos en el acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC que obliguen a empresas de seguridad privada a contratar a 1.200 exguerrilleros.

“Eso no es cierto. No hay un solo compromiso, no se le ha pasado por la cabeza a nadie que nosotros afectaríamos a las empresas de vigilancia privada obligándolas a reincorporar a guerrilleros de las FARC”, afirmó Naranjo según un comunicado de la Vicepresidencia.