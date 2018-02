Gobierno de Costa Rica gira instrucciones para evitar ingreso de ministro de Defensa venezolano a su territorio

El ministro de Seguridad Pública de Costa Rica, Gustavo Mata, informó este martes que ha girado una orden a los puertos y aeropuertos para evitar el eventual ingreso al país del ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, y su familia.



"Información de inteligencia que recibimos nos hablaba de que posiblemente la familia del ministro estaría por ingresar a Costa Rica. A él lo están vinculando con varios delitos y vimos no prudente el ingreso de su familia", declaró Mata Efe.



El ministro costarricense explicó que emitió una resolución basada en la normativa migratoria de su país que da la potestad de "prevenir que sujetos investigados o buscados por diferentes delitos" ingresen al territorio nacional. Mata aseguró que ni el ministro venezolano ni su familia han ingresado a Costa Rica.



Según medios venezolanos, Padrino sacaría a su familia de España previendo posibles sanciones en su contra.



En enero pasado la Unión Europea impuso sanciones contra siete altos funcionarios de Venezuela, entre los que no estaba Padrino, por la represión que implican la congelación de activos y la prohibición de entrar en territorio comunitario.



En ese mismo mes el Parlamento venezolano, de mayoría opositora, citó al ministro Padrino para que explique un operativo en el que murieron nueve personas, siete de ellas "terroristas" según el Gobierno y entre las que estaba el expolicía Óscar Pérez. El funcionario no compareció.



El operativo policial en el que fallecieron Pérez, seis integrantes de su grupo y dos policías ha sido criticado por ONGs pro derechos humanos que defienden que el Estado "no agotó la vía de la resolución pacífica".



Pérez y su grupo se dieron a conocer en junio pasado cuando sobrevolaron Caracas en un helicóptero de la Policía científica -a la que pertenecía- y dispararon contra dos edificios públicos sin causar heridos.



Entonces el Gobierno de Nicolás Maduro los calificó como "terroristas" y comenzó su búsqueda y captura.

