Gobierno de Guyana ofrece ayuda a Venezuela por la crisis pese a la disputa fronteriza

El Gobierno de Guyana anunció hoy que está dispuesto a dar "asistencia" a Venezuela, si así lo requiere, en el marco de la crisis que vive el país suramericano por la ola de protestas que ya completa más de dos meses y a pesar de la controversia fronteriza que han mantenido en los últimos meses.



"Guyana, como de costumbre, está dispuesta a ayudar a todos los estados y vecinos de la Comunidad del Caribe -Caricom- cuando sea necesario y cuando lo soliciten", dijo el vicepresidente y ministro de Relaciones Exteriores, Carl Greenidge, tras aclarar que de momento el Gobierno venezolano no ha solicitado su "asistencia".



Greenidge aseguró, además, que los canales de comunicación entre las dos naciones siguen abiertos para tratar, entre otros temas, las diferencias que han mantenido con respecto a una disputa fronteriza generada por la continua reclamación de Venezuela de dos tercios del territorio de Guyana ricos en petróleo y recursos naturales.



El vicepresidente recordó que en 2016 Guyana convocó una reunión de organizaciones no gubernamentales y el sector privado para tratar la situación de Venezuela, aunque el Gobierno de ese país en ningún caso solicitara ayuda material.



A principios del presente mes, los ministros de Relaciones Exteriores de Caricom pidieron la no injerencia en los asuntos internos de Venezuela, donde al menos 40 personas han muerto en manifestaciones callejeras.



Greenidge advirtió que cualquier apoyo de Guyana al pueblo venezolano "no debe indicar un acuerdo automático con las políticas del Gobierno venezolano y su modo de implementarlas".



"El Gobierno de Guyana no tiene el deseo de agravar los problemas de Venezuela uniéndose a uno u otro de los protagonistas", agregó.



Venezuela vive una ola de protestas que ya completa más de dos meses favor y en contra del chavismo, que ya dejan 59 muertos y un millar de heridos, según la Fiscalía.



La oposición venezolana marcha hoy hasta la sede de la Defensoría del Pueblo "por los caídos" en las protestas, mientras el chavismo se moviliza en apoyo a la Constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro.



La alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) convocó a sus simpatizantes a asistir a la manifestación con sus banderas, camisas y pañuelos blancos "como símbolo de paz" por los "caídos" en las protestas, que ya dejan 59 muertos y un millar de heridos, y en "defensa" de sus derechos humanos.



El pasado 1 de mayo, el gobernante convocó a una Constituyente como una salida a las protestas que desde el pasado 1 de abril mantiene la oposición en demanda de elecciones generales.

Colaboración EFE

