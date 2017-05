Gobierno de Venezuela rechazó comunicado de Honduras donde pide "más derramamiento de sangre" en el país

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela protestó "enérgicamente" una comunicación del Gobierno de Honduras "pidiendo más derramamiento de sangre" en el país, y que vinculó con un "plan macabro" para justificar una intervención.

"Venezuela protesta enérgicamente comunicación de Honduras a todas las misiones en Belice pidiendo más derramamiento de sangre en Venezuela", escribió en Twitter la canciller venezolana, Delcy Rodríguez.

La jefa de la diplomacia venezolana acompañó el mensaje de una fotografía de una "Nota verbal" enviada por la Embajada de la República de Honduras en Belice a "todas las misiones diplomáticas y organizaciones internacionales acreditadas" en ese país.

"Esta comunicación evidencia plan macabro para justificar la intervención de Venezuela. Es un escándalo en las relaciones diplomáticas", alertó.

Asimismo, Rodríguez advirtió que "plan violento de la oposición venezolana está articulado a la intervención", que, aseguró, es "promovida" por el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, "y Gobiernos intolerantes de la región".

"No hay duda alguna que la violencia, derramamiento de sangre y muertos en Venezuela es una solicitud para validar reunión de Cancilleres OEA", añadió Rodríguez.

La OEA continúa estos días los preparativos de la reunión de cancilleres sobre Venezuela del día 31 de mayo, que podría quedar "abierta", es decir, continuar en sesiones posteriores.

No se espera que Venezuela acuda a esa reunión, ya que a partir de su convocatoria solicitó la salida de la OEA -que no será efectiva hasta 2019- y no acude a las actividades del organismo.

Desde hace casi dos meses, el país está sumido en una ola de protestas, varias de las cuales han derivado en hechos violentos que dejan al menos 58 muertos, según cifras oficiales.

