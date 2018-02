Gobierno mexicano emitió una alerta por el robo de un densímetro nuclear con material radioactivo en Guanajuato

El Gobierno mexicano emitió una alerta este viernes por el robo de un densímetro nuclear con material radioactivo en el estado de Guanajuato, lo que podría poner en riesgo la salud de las personas.

Por medio de un comunicado el cuerpo de Protección Civil señaló que “si esta cantidad de material radiactivo no se encuentra blindado, no se maneja en condiciones de seguridad o no se protege (...) podría lesionar a quien la manipulara".

El elemento, que fue robado con elementos de americio, berilio y cesio, a una empresa privada en la ciudad mexicana de León, suele ser utilizado para emitir radiaciones y medir la densidad de distintos materiales.

El Gobierno señaló que la alerta fue emitida para los estados de Querétaro, San Luis Potosí, Aguascalientes y Zacatecas, y para Jalisco y Michoacán, ubicados en el este del país, y advirtió que en caso de que una persona se encuentre el equipo no lo debe manipular y debe notificar el hallazgo de inmediato a las autoridades.

No es la primera vez que México emite una alerta por el robo de material radiactivo, que usualmente es utilizado en la medicina, la industria o la investigación, según refiere la agencia de noticias AFP.

Redacción NTN24

