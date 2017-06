Gobierno venezolano pide a chavismo protestar si hay golpe de Estado o a la Constituyente

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió este sábado a los chavistas que "salgan a las calles" a protestar en caso de que se pretenda alguna emboscada o golpe contra su Gobierno o contra la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que está promoviendo para cambiar la Carta Magna.



"Yo les digo a ustedes (...) alerta, si algún día se pretendiera alguna emboscada o golpe de Estado contra el pueblo, el gobierno, la Constituyente, no lo duden, ustedes salgan a las calles a restablecer la paz, la Constitución y a garantizar la Asamblea Nacional Constituyente", dijo en un acto con simpatizantes en Caracas.



El presidente aseguró que "sabe" que contra la Constituyente "hay una conspiración" organizada por "los sectores que están en contra de la democracia y la libertad" y "van a intentar hacer cualquier cosa para detener la ANC".



Las elecciones para elegir a los que conformarán la ANC propuesta por Maduro están pautadas para el próximo 30 de julio pese a que la fiscal, Luisa Ortega Díaz, ha introducido varios recursos legales ante el Supremo para que no se realice por considerar que la forma en la que fue convocada ha sido inconstitucional.



Asimismo, la oposición reunida en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y voces disidentes del chavismo también se han pronunciado en contra de esta Constituyente.



La MUD reiteró hoy que la ANC "no va" al asegurar que la mayoría del país está en contra de este proceso y que si el Gobierno insiste en instalarla la crisis en Venezuela se agravará.



En Venezuela se desarrolla una ola de manifestaciones a favor y en contra del Gobierno que en ocasiones se han tornado violentas y han dejado hasta hoy 74 fallecidos, cientos de heridos y de detenidos, según la Fiscalía del país caribeño.

Colaboración EFE

