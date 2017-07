Gobiernos de México y Colombia rechazan "infundadas acusaciones" de Venezuela

Los Gobiernos de México y de Colombia "rechazan una vez más las infundadas acusaciones en el sentido de que colaboran con otros países para afectar al Gobierno" de Venezuela, afirmó la Cancillería mexicana en respuesta a los señalamientos de autoridades venezolanas.



Asimismo, señaló la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en un pronunciamiento, los Gobiernos mexicano y colombiano "lamentan que se recurra a este tipo de prácticas para distraer la atención sobre la grave situación por la que atraviesa ese país (Venezuela").



Expuso que las palabras de Mike Pompeo, director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos, que sirven de base a las acusaciones venezolanas textualmente dicen: "...tenemos gran esperanza de que haya una transición en Venezuela y lo que está haciendo la CIA es entender mejor las dinámicas allá, de forma que podamos comunicar a nuestro Departamento de Estado y a otros".



"Recién estuve en Ciudad de México y en Bogotá, una semana antes de hablar acerca de este mismo asunto y tratando de hacerles entender las cosas que ellos podrían hacer para obtener un mejor resultado para su región y la nuestra", dijo Pompeo en una entrevista reciente, de acuerdo con la SRE.



La institución aseguró que "de esas declaraciones no se desprende que haya ninguna colaboración y menos aún que se busque perjudicar a ningún país".



"Los Gobiernos de México y de Colombia hacen un enérgico llamado al Gobierno venezolano para que se conduzca con verdad, deje de difundir información falsa y dirija sus esfuerzos a la búsqueda de una solución a la profunda crisis democrática que enfrenta. No es momento de distracciones sino de buscar soluciones", indicó el comunicado.



Añadió que "con pleno respeto de la soberanía de Venezuela", ambos Gobiernos "reiteran su voluntad de contribuir en todo lo que ayude al pueblo venezolano a restablecer el orden democrático y hacer frente a la crisis política, económica y social que prevalece en ese país".



La declaración responde al anuncio hecho hoy en Washington por Sara Lambertini, segunda secretaria de la misión venezolana ante la Organización de Estados Americanos (OEA), en el sentido de que el Gobierno de su país denunciará por "todos los canales diplomáticos" a Estados Unidos, Colombia y México por conspirar para derrocar al presidente Nicolás Maduro y "lograr una transición" en Venezuela.



La diplomática indicó que el Gobierno venezolano llevará su denuncia a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), la Asociación de Estados del Caribe y el Movimiento de Países No Alineados.



El canciller venezolano, Samuel Moncada, acusó el lunes a México y Colombia al afirmar que el director de la CIA dijo la semana pasada que estaba trabajando con esos países para, según el ministro, "derrocar al Gobierno democrático de Venezuela".



El mismo lunes, el Gobierno mexicano rechazó "de manera categórica" que trabaje con otros países para "afectar al Gobierno de Venezuela".



"México es un país respetuoso del derecho internacional, que no trabaja con ningún país en detrimento de otro y su posición sobre la situación en Venezuela ha sido presentada de manera clara en los comunicados que ha emitido y en los foros internacionales en los que participa", señaló entonces la SRE en un comunicado.



Otro tanto hizo el Gobierno colombiano, que en un pronunciamiento de su Cancillería aseguró que "Colombia jamás ha sido un país intervencionista" y negó "la existencia de cualquier acción o gestión que intente injerir en Venezuela".



El presidente venezolano exigió ese mismo día a Colombia y a México aclarar las declaraciones atribuidas al director de la CIA y advirtió que, tras esas explicaciones, tomará "decisiones de carácter político y diplomático ante esta osadía".



Un día después, el canciller Moncada rechazó las "excusas débiles" de México y Colombia. "Ellos lo negaron, pero les puedo decir ya que esa negación del Gobierno mexicano y del Gobierno colombiano son absolutamente insatisfactorias", dijo.

Colaboración EFE

