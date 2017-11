Goicoechea dice que sale “sin odio” de la cárcel y aclara que no se ha separado de Voluntad Popular

El expreso político venezolano Yon Goicoechea aseguró este martes que salió de los calabozos de la policía política “sin odio” y aafirmó que aunque se desmarcó de la línea de Voluntad Popular en cuanto a la participación en las municipales, no se ha separado de la tolda naranja.

En entrevista concedida a Vladimir Villegas en Globovisión, sostuvo: “salgo sin odio pero mil veces vale ver para adelante que ver para atrás, Venezuela necesita un proceso de perdón, si nosotros sacamos a Maduro aquí los chavistas vas a seguir existiendo, entonces ¿qué hago? ¿Los meto en el Sebin? Yo estoy dispuesto a renunciar a mi odio”.

Asimismo, dijo que es consciente de que la decisión que tomó de postularse a la alcaldía de El Hatillo con otra organización pudiese traer consecuencias, sin embargo, asegura que comparte una visión de “una mejor Venezuela” tal como lo cree VP.

“Yo no me quiero ir de Voluntad Popular pero hay cosas que al conciencia obliga. Creo que es un grandísimo error que nosotros no vayamos a las municipales ahorita y se vaya a presidenciales”, agregó.

