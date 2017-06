Goldman Sachs vende parte de los bonos que compró al banco central venezolano

Goldman Sachs vendió una pequeña parte de los bonos que compró por un valor nominal de 2.800 millones de dólares al Banco Central de Venezuela el pasado mayo en una operación que generó las críticas de la oposición de ese país, según informó hoy The Wall Street Journal.



La división de gestión de activos del banco vendió recientemente parte de esos bonos por un importe nominal de 300 millones de dólares a cuatro o cinco fondos de inversión radicados en Nueva York y Londres, según fuentes conocedoras de las operaciones citadas por el diario.



La correduría Liquidity Finance gestionó la venta de los bonos de Petróleos de Venezuela (PDVSA), con vencimiento en 2022, que Goldman Sachs compró al banco central venezolano por 0,31 dólares y en esta operación alcanzaron un valor de 0,325 dólares.



La operación demuestra que en Wall Street hay interés por negociar con la deuda de elevada rentabilidad de Venezuela, según el Journal.



La adquisición de los bonos de PDVSA generó las críticas de los líderes opositores venezolanos y hasta del Gobierno estadounidense por suponer una inyección de efectivo para el Ejecutivo del presidente Nicolás Maduro.



Goldman Sachs explicó entonces que los bonos, emitidos en 2014, se compraron en los mercados secundarios a través de un bróker en una operación en la que no interactuó directamente con el Gobierno venezolano.



Ejecutivos de Goldman señalaron en privado al diario que el principal error de la firma no fue comprar los bonos, algo que atribuyen al interés de los clientes de sus fondos, sino adquirir en solitario casi la totalidad de la emisión de 3.000 millones de dólares.

Colaboración EFE

Únete a nuestro canal oficial de Telegram aquí http://telegram.me/ntn24ve