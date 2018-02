Goles son amores: estos son los tres primeros equipos clasificados a la fase tres de la Copa Libertadores

Guaraní de Paraguay, Banfield de Argentina y Santiago Wanderers de Chile, son los tres primeros clubes que este martes aseguraron su continuidad en la Copa Libertadores a la espera de sus rivales en la tercera fase de la copa más importante de Suramérica.

Las llaves que faltan por definirse son Independiente Santa Fe de Colombia vs Deportivo Táchira de Venezuela, Olimpia de Paraguay vs Junior de Barranquilla, J Wilsterman de Bolivia vs Oriente Petrolero del mismo país, Vasco da gama de Brasil vs Universidad de Concepción de Chile, y Chapecoense de Brasil vs Nacional de Urguay.

El Guaraní de Paraguay goleó 6-0 al Carabobo de Venezuela este martes en Asunción en el partido de vuelta de la segunda fase de la Copa Libertadores 2018.

Los goles para el 'aborigen' paraguayo fueron obra de Jorge Morel (3 y 40), Rodrigo Bogarín (47), Andrés Imperiale (53), Rodolfo Gamarra (70) y Antonio Marín (87).

En el partido de ida disputado hace una semana en Mérida, el cuadro venezolano había vencido por 1-0.

El argentino Banfield igualó 2-2 (1-1) con el ecuatoriano Independiente del Valle en el desquite jugado el martes en Quito, por la segunda fase de la Copa Libertadores de América de 2018, con lo que clasificó a la siguiente rueda del torneo.

Los goles fueron obra de Maximiliano Barreiro (28 minutos) y Billy Arce (65) para el dueño de casa, y de Jesús Dátolo (23) y Mauricio Sperduti (90+1) para el rival.

El agónico tanto de Sperduti, quien reemplazó a Nicolás Bertolo a los 87, dio el boleto al 'Taladro' argentino al marcar más goles de visitante luego del empate 1-1 en el choque de ida, celebrado el 30 de enero en Banfield (periferia sur bonaerense), reseñó AFP.

El chileno Santiago Wanderers también avanzó a la tercera fase de la Copa Libertadores 2018 al vencer 1-0 al peruano Melgar en el estadio Monumental Unsa de Arequipa (sur).

El gol del triunfo del 'Decano' fue anotado por Marco Medel a los 44 minutos tras un magistral tiro de zurda. En la ida, el pasado 30 de enero, habían empatado 1-1 en Valparaíso.

Redacción NTN24

