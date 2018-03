Lanzan Google News Initiative, una apuesta a la que se le destinarán USD 300 millones para combatir las noticias falsas

La compañía de Google le apuesta a combatir las noticias falsas en Internet con el lanzamiento de Google News Initiative (GNI), una iniciativa a la que se le destinarán 300 millones de dólares durante los próximos tres años, que además de tener la intención de fortalecer el periodismo, busca acercar los modelos de negocio al crecimiento sostenible y facultar a los medios con innovaciones tecnológicas.

Google pretende que las empresas periodísticas consigan fácilmente los suscriptores para fortalecer el periodismo de calidad mediante un servicio llamado “Subscribe with Google”, donde los usuarios podrán comprar la suscripción y revelar datos personales y bancarios directamente al medio de interés.

A la nueva herramienta se unieron medios como Le Figaro, Financial Times, La Nación, The New York Times, Reforma, The Telegraph, entre otros.

“Nuestra misión de construir un mundo más informado está inherentemente asociada al trabajo de los periodistas y los medios”, anunció la compañía.

Además, Google lanzó una herramienta para reconocer a suscriptores potenciales a través de inteligencia artificial llamada “Propensity to subscribe”, la cual añade un panel el Google Analytics para ayudar a los medios con el análisis de sus audiencias.

Finalmente, otra herramienta que ofrece la compañía estadounidense se basa en poder brindarles un acceso seguro a Internet a los periodistas, facilitando la configuración de un servidor VPN.

Redacción NTN24

