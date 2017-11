Gran corazón: Daddy Yankee entrega de kits para arreglar casas en Puerto Rico afectadas por el paso del huracán María

El afamado reguetonero Daddy Yankee continúa ayudando a Puerto Rico luego de que quedara devastado por el paso del huracán María. Esta vez, el artista entregó 500 de un total de 2000 kits para el arreglo inicial de casas en Caguas, municipio del interior de la isla.

"Puerto Rico tiene un largo camino por delante y hemos de trabajar todos unidos para asegurarnos que las familias en la isla tienen el apoyo que necesitan", señaló Yankee quien estuvo acompañado de varios voluntarios de las organizaciones Habitat For Humanity y Save The Children.

"Estoy orgulloso de poder colaborar con Habitat for Humanity and Save the Children", añadió el reguetonero.

Tras el paso de María, Daddy Yankee se comprometió con donar 250.000 dólares y recaudar 1,5 millones de dólares para la recuperación de Puerto Rico.

Redacción NTN24

