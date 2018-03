La Gran Encuesta: Estos son los resultados de la primera medición de intención de voto para las elecciones presidenciales en Colombia

Faltan casi dos meses para las elecciones presidenciales en Colombia, nuestra cadena aliada noticias RCN reveló los resultados de la gran encuesta realizada por la firma Yanhaas. Este es el primer estudio de intención de voto, luego de las consultas interpartidistas y después de la inscripción de las fórmulas de candidatos a la vicepresidencia para la primera vuelta del próximo 27 de mayo.

El sondeo lo encabeza el candidato del partido uribista Centro Democrático y vencedor de la consulta interpartidista de la centro derecha, Iván Duque con el 40 % de la intención de voto. En segundo lugar, se encuentra el exalcalde de Bogotá y recién electo abanderado de la izquierda, Gustavo Petro con el 24 %. Les sigue, con el 13 % el voto en blanco y en cuarto lugar el aspirante por la llamada 'Coalición Colombia', el exalcalde de Medellín Sergio Fajardo con el 9 %.

En quinto lugar, aparece el exvicepresidente, Germán Vargas Lleras con el 6 %, mientras que la opción 'no sabe, no responde' obtuvo el 5 % y la sexta posición es para el ex negociador del proceso de paz, Humberto de la Calle, con el 2 % de la intención de voto y en último lugar se encuentran las candidatas, Viviane Morales y Piedad Córdoba con el 1 % cada una.

A la pregunta ¿Cuál de los siguientes candidatos cree usted que va a ganar las elecciones para presidente de la república?, los colombianos respondieron, siguiendo el mismo patrón anterior.

Iván Duque 50 %

Gustavo Petro 24 %

No sabe, no responde 10 %

Germán Vargas Lleras 8 %

Sergio Fajardo 6 %

Humberto de la Calle 1 %

Viviane Morales 1 %

Piedad Córdoba 0.4 %

A la pregunta ¿por cuál de los siguientes candidatos nunca votaría?, los consultados afirmaron:

Gustavo Petro 35 %

Piedad Córdoba 20 %

Iván Duque 14 %

No sabe, no responde 12 %

Germán Vargas Lleras 10 %

Sergio Fajardo 4 %

Humberto de la Calle 2 %

Viviane Morales 2 %

