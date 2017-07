Grandeliga Miguel Cabrera denunció amenazas de muerte en Venezuela por apoyar protestas contra gobierno de Maduro

El beisbolista venezolano Miguel Cabrera, una de las mayores estrellas de las Grandes Ligas, denunció este lunes que fue amenazado de muerte en su país, en un mensaje de apoyo a las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro.

"Me dijeron unos chavistas: si vas a Venezuela, te 'quiebran'. Me matan, así me dijeron", afirmó Cabrera, visiblemente molesto, en una serie de videos que difundió en la red social Instagram.

El pelotero, en plena temporada en las mayores con los Tigres de Detroit, aseguró igualmente haber recibido amenazas de secuestro dirigidas a su madre, quien vive en Venezuela.

"Estoy cansado de pagar vacunas (extorsiones), dicen que van a secuestrar a mi vieja, no sé si son policías, malandros (...). Por favor, no le hagan nada a mi familia. Se los pido", expresó Cabrera, usando un sombrero y lentes oscuros.

Cabrera respaldó las manifestaciones que exigen la salida del poder de Maduro, que han derivado en disturbios con saldo de 92 muertos desde el pasado 1 de abril.

"El primer consejo que me dio (Andrés) Galarraga -una de las figuras históricas del béisbol venezolano- fue 'no te metas en política' y nunca me he metido, pero ahora mismo tenemos que meternos en eso, porque el país lo tienen secuestrado", acotó el toletero.

El grandeliga pidió al gobierno y a la oposición llamar a elecciones para superar la crisis. ​"Yo no necesito ser chavista, ni opositor. Soy venezolano y protesto por la verdad", aseveró.

Cabrera conecta para .264 en 74 juegos este año con Detroit, con 11 jonrones, 41 carreras empujadas y 31 anotadas, lejos de sus números habituales. Ha sido dos veces Jugador Más Valioso de la Liga Americana y ha ganado cuatro títulos de bateo, incluida la Triple Corona en 2012.

Colaboración AFP

