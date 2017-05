Grandeliga Omar Vizquel pide al gobierno frenar la "represión despiadada" en Venezuela

El grandeliga venezolano Omar Vizquel se pronunció este lunes en contra de la represión del gobierno desatada en las manifestaciones populares en Venezuela.

En un video que se difundió en las redes sociales, el que fue considerado como “el mejor shortstop del mundo”, dijo: “me siento muy triste por lo que está aconteciendo a mi país hoy en día… Y ver la represión despiadada”.

“Por favor, le pedimos, no queremos más muerte, no queremos ver más sangre correr… Tiene que haber otra salida. No soy nadie para decir qué es lo que deben hacer, solo soy otro ciudadano más que me duele ver lo que está pasando en mi país y lo que queremos es una Venezuela bonita, libre, donde todo el mundo pueda compartir y vivir en paz”, concluyó el pelotero.

Redaccción NTN24 Venezuela

