Grandeligas Pérez y Arcia se solidarizan con el pueblo usando etiquetas de "SOS Venezuela"

Con toda la humildad del mundo, pero con mucha seriedad y responsabilidad quiero decir estas palabras. Es difícil salir todos los días a jugar béisbol y concentrarme en batear o atrapar una pelota cuando tengo la mente y el corazón en Venezuela con mi familia y mis hermanos venezolanos. Es duro recibir mensajes, llamadas y vídeos de lo que pasa en las calles de mi país y sentir la impotencia de no hacer nada. Que estemos todos los días jugando, lejos de Venezuela, no quiere decir que no nos duele. Al contrario, los tenemos más presentes que nunca. Yo realmente no sé que es peor. Si la situación de Lucha que vivimos o la pasividad de vivir en un país donde día a día tenemos menos oportunidades. Yo he tenido suerte. Trabajé duro y aquí estoy luchando por mi familia. Pero y si no hubiese sido pelotero? Si me hubiese tocado estudiar, graduarme, trabajar en alguna empresa? La pregunta es.. En cual? Cómo haría para hacer mercados? Me alcanzaría el sueldo? Pudiera disfrutar mantener a mi familia? Y si me enfermo? Donde consigo medicinas? Pudiera además progresar y ahorrar para lograr mis sueños? ... Es por eso que YO hoy alzo mi voz.... desde esta vitrina que son las Grandes Ligas... lo hago porque me nace. A mi nadie me paga. No formo parte de ningún partido político. Mi equipo es Venezuela. Mis compatriotas y mi gente de Anaco son mis compañeros en ese equipo. Yo solo quiero lo mejor para mi País. Que al terminar una temporada de beisbol aquí. Poder ir a mi tierra a disfrutar...

A post shared by Orlando Arcia G (@arciagiral) on May 7, 2017 at 4:16pm PDT