Gregorio Graterol: Juez, Fiscal y Defensor Militar en el caso de los estudiantes detenidos en Coro responderán ante la justicia por sus crímenes

El diputado a la Asamblea Nacional por el estado Falcón, Gregorio “Goyo” Graterol precisó este lunes que los encargados de violar el derecho de los estudiantes detenidos y procesados ilegalmente en Coro deberán responder ante la justicia por sus delitos.



“El juez militar, el fiscal militar y el defensor público militar saben que no tienen competencia para juzgar a civiles, están siguiendo órdenes que van en contra de la Constitución y las leyes, saben que violan tratados y convenios internacionales que prohíben el juzgamiento de civiles en tribunales militares, son delitos de lesa humanidad a los que deberán responder y no podrán excusarse diciendo que estaban siguiendo una orden superior, la constitución y las leyes son tajantes”, remarcó Gregorio “Goyo” Graterol.

El parlamentario recordó que junto a los diputados de Primero Justicia, Julio César Moreno y Juan García Manaure, la semana pasada entregaron un escrito ante el Ministerio Público de la entidad en el que denuncian la violación de varios delitos por parte del juez militar Lucía Sabino de Hernández, el fiscal militar Esteban Alcalá Guevara, y el defensor público militar Edwin Manzanares.



“Los parlamentarios de la Falcón estamos acompañando a los estudiantes y a sus familias en todo momento, vamos a denunciar aquí y en cualquier espacio nacional e internacionalmente, lo que significa la violación flagrante del derecho a ser juzgado por su juez natural, la violación de ser juzgados por un delito que no cometieron porque en este país protestar no es un delito, es un derecho constitucional, que la dictadura de Nicolás Maduro no nos va a quitar”, sentenció Goyo Graterol.



Agregó que “todo el proceso ha sido viciado desde el principio, desde la propia cacería auspiciada y complacida por las autoridades universitarias, sus arrestos sin órdenes, su traslado a la justicia militar para imputar un delito de naturaleza militar que ellos no pudieron haber cometido por una sencilla razón, ellos no son militares, son estudiantes”.

Gregorio “Goyo” Graterol junto a Julio César Moreno y Juan García Manaure detallaron que en la entidad mantendrán las jornadas de protesta cívica denunciando el golpe de Estado al parlamento, rechazando al constituyente corporativa que pretende imponer Nicolás Maduro y “ahora tenemos un motivo igual de grande que es luchar para la liberación plena de todos nuestros muchachos, héroes que hoy están siendo injustamente privados de libertad por las cortes militares- maduristas”.

Redacción NTN24 Venezuela

