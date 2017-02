Grupos anti-Trump despedirán en Palm Beach, Florida, al presidente con una protesta

Grupos contrarios al presidente de EE. UU., Donald Trump, realizarán este domingo una protesta en coincidencia con su partida de Palm Beach (Florida), donde ha estado durante el fin de semana junto a la primera dama y el primer ministro japonés, Shinzo Abe, y su esposa.



Los convocantes de la protesta, que tiene como objetivo expresar rechazo a los proyectos de gasoductos y oleoductos aprobados por la Administración Trump, incluido uno en Florida que empezará a funcionar en junio, anunciaron que estarán a partir de la 01.30 hora local (18.30 GMT) en el bulevar, lugar por el cual la caravana de Trump debe pasar de camino al aeropuerto de West Palm Bech.



La protesta estaba inicialmente prevista para las 20.00 hora local (01.00 GMT), pero según los organizadores la han adelantado porque el presidente de EE. UU. emprenderá antes de lo previsto el regreso a Washington.



Trump publicó hoy un mensaje en Twitter en el que anuncia la partida de Abe, con quien se reunió el viernes en Washington y quien ha sido su invitado en Mar-a-Lago, su propiedad en Palm Beach, este fin de semana.

After two days of very productive talks, Prime Minister Abe is heading back to Japan. L