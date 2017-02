¿Guardando la compostura? Britney Spears responde al desafortunado comentario de Katy Perry en los Grammy

En la más reciente entrega de los premios Grammy, Katy Perry lanzó un desafortunado comentario hacia Britney Spears en el que recordó el polémico pasado de la cantante, y al que la princesita del pop reaccionó por medio de sus redes sociales.

Spears contestó a los comentarios desde su cuenta de Instagram, donde reposteó la imagen de una usuaria que acompañó de un mensaje bíblico que traduce: "Las palabras que salen de su boca muestran lo que hay en su corazón. Lucas 6:45".

El momento en el que la intérprete de la canción ‘I Kissed a Girl’ fue cuestionada por haber estado ausente de la escena musical durante un tiempo, después de su paso por la alfombra roja de los Grammy, afirmó que lo había hecho por proteger su salud mental y añadió que le había ido bien “¡Aún no me he rapado la cabeza!”.

El desafortunado comentario trajo al ruedo el comportamiento de Britney Spears hace algunos años tras sufrir una crisis nerviosa. En este tiempo su carrera musical estuvo en riesgo, pues agredió a los ‘paparazzis’ que asechaban su tranquilidad e incluso llegó a rapar su cabeza.

Por el momento la princesita del pop disfruta de unas tranquilas vacaciones en las que se le ve feliz, disfrutando de la vida según las fotos que ha publicado en su cuenta de Instagram.

Her mouth speaks from that which fills her heart Luke 6:45 Una publicación compartida de Britney Spears (@britneyspears) el 13 de Feb de 2017 a la(s) 12:27 PST

No photo can capture the beauty of a family weekend getaway in Malibu. Thanks @airbnb for the gift of this lovely home 🏖 Una publicación compartida de Britney Spears (@britneyspears) el 14 de Feb de 2017 a la(s) 9:06 PST

