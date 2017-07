Guardias habrían humillado y golpeado a comediante de Valencia que hace parodias burlescas sobre militares

Este sábado salió a la luz un video de un supesto Guardia gritando y golpeado a Brienel Zambrano, comediante conocido en Valencia, estado Carabobo como "La Titi", quien hace shows y parodias en las que satiriza a la Fuerza Armada venezolana.



Una fuente comentó a NTN24 que el hecho se produjo hace una semana en medio de un show que realizaba el comediante y que fue interrumpido por el Guardia quien le reclamó: "Yo soy un oficial y merezco respeto", tras lo cual Zambrano dice; "No me grite, no soy su subalterno" y le pega en la cara, sin embargo el joven no se ha pronunciado al respecto.



El video fue divulgado por el gobernador de Miranda, Henrique Capriles, quien pidió confirmación de lo ocurrido.



Redacción NTN24 Venezuela