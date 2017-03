Habitantes de El Valle protestaron contra las "acciones inhumanas" de la OLHP

Habitantes del sector El Valle salieron a la calle 14 de los Jardines para exigirle al ministro de Justicia y Paz Néstor Reverol que cesen las muertes injustificadas durante las acciones ejecutadas por los funcionarios de la Operación de Liberación Humanista del Pueblo (OLHP).

La manifestación se produjo en rechazo al operativo que realizaron los efectivos policiales que dejó como resultado nueve abatidos y más de 50 detenidos el pasado fin de semana.

“Mi hijo estudiante de 5to año de bachillerato, fue asesinado vilmente por este grupo de hampones, de delincuentes uniformados, encapuchados y enmascarados. Mi hijo se encontraba a las 6:00 de la mañana bañándose para luego ir al liceo, cuando de pronto entraron estos funcionarios lo sentaron en el mueble y lo mataron” dijo el padre de la víctima Jhonny Alberto Arias durante la manifestación a Unión Radio.

“¿Esto es lo que el presidente quiere que apoyemos? (…) Ellos son unos asesinos que no preguntaron, que los llevaron detenidos y no averiguaron si tenían antecedentes, nada. No queremos esto, esto se tiene que acabar, basta de que nos estén matando a los jóvenes, al pueblo”, manifestó Isabel Castillo al portal de Caraota Digital.

