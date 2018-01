Hace 49 años The Beatles se retiró de los escenarios con un concierto en la terraza de un edificio en Londres

El 30 de enero de 1969 la icónica banda The Beatles se presentó por última vez en la terraza del edificio Apple Records, en la ciudad británica de Londres.

Este concierto duró 42 minutos e incluyó canciones como ‘Dont Let Me Down’ (reproducida dos veces), ‘Get Back’ (interpretada tres veces), ´I’ve Got A Feeling´ (realizada dos veces), ´One After 909´, ´Dig A Pony´ y el himno nacional británico ´God Save The Queen´.

El evento que fue denominado como el ‘concierto en la azotea’ mostró el estilo juvenil y rebelde que identificaba a los artistas John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr. Además, quedó como recuerdo para la historia de la música.

La presentación gratuita fue interrumpida por el cuerpo policial debido al ruido y las complicaciones en la movilidad.

