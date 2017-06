Hackeada cuenta del periodista venezolano Vladimir Villegas

La cuenta de Twitter del periodista venezolano Vladimir Villegas fue reportada como hackeada la tarde de este miércoles, cuando fueron publicados una serie de tweets en los que el comunicador aseguraba que se lanzaba como candidato a la Constituyente de Nicolás Maduro por el Distrito Capital.

El hackeo se lo atribuyó el grupo "La Cosa Nostra", que ya había vulnerado la cuenta del diputado Miguel Pizarro.

"¡El atentado de ayer fue un exceso! Hay que rechazar estos actos, no podemos permitir que el pueblo viva con miedo. Mis principios no me permiten seguir apoyando actos violentos y de destrucción a la propiedad. Por eso hago este llamado a reflexión. Por eso me sumo a la Constituyente que convoca Maduro, y pongo mi nombre como candidato por el Distrito Capital, espero el apoyo de todos", fueron algunos de los tweets publicados.

Mis principios no me permiten seguir apoyando actos violentos y de destrucción a la propiedad. Por eso hago este llamado a reflexión — Vladimir Villegas (@Vladivillegas) 28 de junio de 2017

Por eso me sumo a la Constituyente que convoca Maduro, y pongo mi nombre como candidato por el Distrito Capital, espero el apoyo de todos — Vladimir Villegas (@Vladivillegas) 28 de junio de 2017

"La Traición supone una cobardía y una depravación detestable" Barón de Holbach



Saludos desde @LaCosaNostraVE pic.twitter.com/uGSJdxJjzY — Vladimir Villegas (@Vladivillegas) 28 de junio de 2017

