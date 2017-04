"No acepto el ultimátum de la Asamblea Nacional": Defensor del Pueblo de Venezuela, Tarek William Saab

"He cuestionado las acciones de violencia vengan de donde vengan", afirmó el Defensor del Pueblo de Venezuela, Tarek William Saab, durante una entrevista exclusiva con la periodista Caterina Valentino.

"Ten la seguridad que tendrán los más altos castigos por los crímenes cometidos", afirmó, refiriéndose a los responsables de las muertes en las recientes protestas contra el gobierno nacional y agregó: "Nadie me va a dar clases a mí en materia de derechos humanos".

Con respecto a la carta leída por su hijo Yibram Saab, afirmó: "La famosa carta la he recibido por cinco veces diferentes y la he contestado. Se me quiere enviar la misma carta que ya fué contestada innumerables veces" y expresó que "no acepto el ultimátum que me dió la Asamblea Nacional".

"No me llevo por versiones de redes sociales, yo actuó en función de pruebas, testimonios, balística, confesiones. Yo estoy en contra de los excesos policías, estoy vigilante que no se usen en las manifestaciones que se han dado, armas de fuego. A mi me duelen todas las víctimas", señaló.

