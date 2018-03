Helicóptero cae al East River de Nueva York dejando al menos dos fallecidos

Un helicóptero turístico se precipitó al East River, en Nueva York, dejando al menos dos personas fallecidas este domingo, informó la alcaldía local.

"El alcalde (Bill de Blasio) acaba de ser informado por responsables de la policía y los bomberos. Al menos un sobreviviente, al menos dos muertos. Los buzos aún están en el agua" atendiendo la emergencia, tuiteó el portavoz de la alcaldía Eric Phillips.

The Mayor was just briefed by the police and fire commissioners. At least one survivor, at least two fatalities. Divers are still in the water.