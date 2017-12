Henrique Capriles asegura que la abstención es una "situación altamente preocupante en Venezuela"

El dirigente de la oposición venezolana Henrique Capriles Radonski precisó que la abstención que se ha observado en los últimos procesos electorales en el país debe ser observada con preocupación por todos los sectores que hacen vida en Venezuela.

"La abstención es una señal contundente que en este momento todas las fuerzas políticas, el gobierno y la oposición deben observar, es una situación altamente preocupante, que pone al país en esta bomba social, coloca al país en más incertidumbre y desesperanza, y así el pueblo no puede encontrar solución o una salida a sus aspiraciones", apuntó Capriles.

Dejó claro que "nadie gana con la abstención, se sigue deteriorando y destruyendo la democracia en nuestro país".

El dirigente precisó que es importante que los venezolanos cuenten con una vía de escape para expresar la pérdida de la confianza que tiene sobre la institucionalidad y sobre la política del país.



Rechazó además las amenazas de desaparición de los partidos que no participaron en el proceso electoral del pasado domingo, realizadas por el presidente Nicolás Maduro. "Un partido político está obligado a participar en un proceso electoral, la ley establece que tiene que debe participar en los últimos dos procesos electorales y sino debe pasar a revalidarse ante las autoridades electorales", recordó.

El ex gobernador de Miranda mostró desacuerdo con que el sistema electoral venezolano no permita la posibilidad del voto blanco. "Lástima que en Venezuela no hay un voto blanco o un voto nulo, eso no lo hay en nuestro país", manifestó.

A su juicio los resultados del pasado domingo, "no es una sorpresa, porque todos sabíamos lo que iba a pasar, que el objetivo del gobierno ayer era su afán de mostrar una democracia que no existe".

Redacción NTN24 Venezuela

