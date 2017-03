Henrique Capriles asegura que más de 100.000 venezolanos respaldan al partido Primero Justicia

El partido venezolano Primero Justicia (PJ), del opositor Henrique Capriles, aseguró que 103.216 personas respaldaron este sábado la validez de esta organización política, durante un proceso obligatorio de relegitimación de nóminas que fue convocado por el Consejo Nacional Electoral (CNE).



Junto a PJ otros seis partidos fueron llamados a comprobar su militancia este fin de semana, luego de que otra decena de organizaciones hiciera lo propio desde el 4 de marzo, cuando arrancaron estos operativos de dos días que se extenderán hasta el próximo mayo.

El coordinador nacional de PJ y presidente del Parlamento venezolano, Julio Borges, ofreció el balance de esta primera jornada y aseguró que más de 65.000 personas se quedaron en colas sin poder validar en los más de 400 puntos habilitados por el Poder Electoral.



Borges denunció que en tres entidades del país el proceso se vio afectado por contar con un número menor de máquinas captahuellas, respecto a los fines de semana pasados, y que en el céntrico estado Carabobo se registraron "graves problemas de transmisión de la data".



Asimismo, señaló que en el estado Nueva Esparta (este) el promedio de tiempo que tomó a cada ciudadano validar sus datos fue de nueve minutos, superior al promedio de dos minutos que, afirmó, arrojó el resto del país.

A juicio del jefe parlamentario estas irregularidades, que "no han recibido respuesta satisfactoria" por parte del CNE, obedecen a una "decisión política" y a un "proceso de discriminación" contra PJ, el partido que cuenta con más diputados en la actual Asamblea Nacional, dominada por la oposición desde enero de 2016.



Por su parte, Capriles, gobernador de Miranda y dos veces candidato presidencial, adelantó que en "muchos estados" PJ ya había superado el mínimo necesario de apoyos, equivalentes al 0,5 % de los electores, una cifra que deberán alcanzar en al menos 12 regiones del país.



"Pero queremos que la gente sienta que mañana también es necesario", matizó el opositor tras comentar que él ni Borges validaron sus datos hoy para evitar retrasos y que esperan completar esta tarea el domingo.

Más temprano, Capriles señaló que en dos entidades la jornada estuvo interrumpida durante algunos minutos por fallos eléctricos, y que al menos cinco máquinas habían presentado desperfectos técnicos ocasionando retrasos y, por ambos casos, pidió al CNE reponer el tiempo al final del día.



El gobernador aseguró también que un grupo de simpatizantes del oficialismo se había presentado en tres puntos de validación en el municipio caraqueño Libertador, gobernado por el chavista Jorge Rodríguez, para supuestamente amedrentar a quienes hacían cola, aunque agregó que en estos sitios no hubo heridos ni daños.



Además, el excandidato presidencial remarcó que PJ no está en competencia con otros partidos de oposición, que ya validaron o que deberán validar las próximas semanas, sino en contra del Gobierno de Nicolás Maduro.

"No deje usted, venezolano, que el Gobierno elija cuál es la oposición que quiere", agregó.



Entretanto, el alcalde del municipio caraqueño Sucre, el opositor Carlos Ocariz, calificó el operativo como "sumamente lento" y criticó que los operadores del CNE hayan parado la jornada durante una hora para almorzar, algo que, afirmó, no había ocurrido los fines de semana anteriores.



"Vemos una clara intención de hacer una operación morrocoy (tortuga), el CNE no quiere que haya partidos políticos", sostuvo el alcalde para luego afirmar que tras cuatro horas de jornada PJ ya contaba con más del 50 % de la meta de recaudación de apoyos en 17 estados, y que en tres habían alcanzado el 100 %, sin especificar cuáles.



A través de su cuenta en la red social Twitter PJ difundió imágenes que daban cuenta de la movilización de sus filas en 20 de las 24 entidades políticas de Venezuela y llamó a sus militantes a acudir el domingo "con mucha más fuerza" a los puntos de validación.

El partido opositor Gente Emergente, que también debía relegitimarse este fin de semana, decidió no participar.



"Consideramos que se trata de una nueva trampa con el propósito de exterminar a todos los partidos democráticos que el régimen de Maduro le está colocando, por medio de un CNE convertido hoy en una vulgar oficina electoral del oficialismo", dice un comunicado de dicha organización política.



En Venezuela está pendiente la celebración de las elecciones de gobernadores que debió hacerse en diciembre pasado, y las de alcaldes, cuyos mandatos expirarán este año, sin embargo, hasta ahora se desconoce el cronograma electoral del país para el 2017.

Colaboración EFE

