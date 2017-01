Henrique Capriles denuncia que "Carnet de la Patria es otro chantaje político"

Como "otro chantaje político" definió el gobernador de MIranda, Henrique Capriles Radonski, el Carnet de la Patria anunciado por el gobierno de Nicolás Maduro para tener acceso a los productos vendidos por los Consejos Locales de Abastecimiento y Producción (Clap).

Enfatizó que “Estas bolsas de comida distribuidas por los CLAP son otro robo de este gobierno, son otra burla a los venezolanos. ¿Acaso los señores del Gobierno comen cada dos o tres meses, como las personas que reciben las bolsas? El pueblo come todos los días. Ahora vienen con una carnetización para que la gente vaya a sacárselo, porque si no lo hacen no tendrán comida. El futuro no puede ser una bolsa de comida. El futuro es tener un buen trabajo, ganar bien y poder comprar los productos que se necesitan para comer. La gente siente que si protesta le van a quitar la bolsa de comida”.

“Tenemos que derrotar el miedo. No tengamos miedo, porque con este gobierno cada vez vamos a tener menos comida. Tenemos que seguir luchando. Por eso hicimos la convocatoria para el día de la democracia. Los venezolanos tenemos que defender la democracia. Con todo y sus imperfecciones, es el mejor sistema que hay. El 23 de enero arranca una lucha que tendrá muchos capítulos, porque queda claro que el gobierno no quiere elecciones y quienes defendemos la democracia sí queremos”, finalizó.

Redacción NTN24 Venezuela

Únete a nuestro canal oficial de Telegram aquí http://telegram.me/ntn24ve