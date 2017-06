Henrique Capriles denunció que guardias nacionales dispararon a la cabeza a manifestantes en Anzoátegui

El líder opositor venezolano Henrique Capriles denunció este martes que un grupo de uniformados disparó directamente a la cabeza a varios manifestantes que trataban de escapar a nado de un escenario de protesta en el estado Anzoátegui.



Capriles, gobernador del central estado de Miranda y dos veces candidato presidencial, difundió un video en las redes sociales para denunciar esta situación aunque no ofreció mayores detalles.



"Y esto fue en nuestro Anzoátegui, los jóvenes en el canal y siguen disparándoles a la cabeza. ¿Cuál es hoy la divisa de la (Guardia Nacional Bolivariana) GNB?", apuntó el opositor al pie del audiovisual.



Además, Capriles preguntó al ministro de Defensa, Vladimir Padrino, si se había quedado "sin palabras" ante este hecho.



En el vídeo se aprecia a una decena de personas nadando en un canal de agua del mar Caribe que atraviesa una localidad de Anzoátegui que, según el diputado opositor José Brito, es el municipio Lechería.



El legislador, natural de esa región del país suramericano, compartió el mismo vídeo que Capriles y expresó: "No se trata de una competencia de natación. Son nuestros jóvenes huyendo de las balas, metras y bombas que les dispara la GNB en Lecheria".



El gobernador de Anzoátegui, el chavista Nelson Moreno, no se ha pronunciado al respecto y, en cambio, ha señalado que desde que iniciaron las protestas antigubernamentales en el país el pasado 1 de abril las fuerzas de seguridad a su cargo han detenido al menos a "550 terroristas" a quienes "se les han incautado bombas molotov".



La oleada de manifestaciones a favor y en contra del Gobierno de Nicolás Maduro ha degenerado en algunos hechos violentos que se han saldado con 68 muertos y más de un millar de heridos, según datos de la Fiscalía.

Colaboración EFE

