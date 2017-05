Henrique Capriles: "En los discursos de los voceros del régimen se nota la agonía del desenlace"

El líder opositor venezolano Henrique Capriles Radonski declaró este domingo en su columna semanal que ha comenzado el principio del fin del gobierno chavista.

"En los discursos de los voceros del régimen se nota la agonía del desenlace. Saben que el inicio del final ya comenzó, y que no podrán soportar por mucho tiempo la fuerza de un pueblo que se cansó y que exige cambio... No tienen alternativas porque la comunidad internacional los ha descubierto, no solo conoce sus faltas sino que además las documenta. El país y el mundo están conscientes de que el modelo atrasado que aún se empeñan en defender es un esperpento inútil y peligroso para todos", escribió.

Denunció que "iniciado una campaña en distintos países para mentir acerca de lo que está pasando en el país, dando una versión infame de lo que sucede en las calles de nuestra Venezuela, haciendo montajes chimbos de las imágenes, que solo las organizaciones políticas que han recibido sus “coimas” son los que aúpan estas mentiras, pero la diáspora venezolana que ellos han provocado ya los han identificado y desenmascarado en todos los rincones donde se mueven sus intereses".

Recalcó que "La cúpula madurista se encierra en sus cuatro cuadras sin darse cuenta que son ellos quienes están presos. Están presos de odio, de miedo, desconfianza y de vanidad, se hablan continuamente al ombligo, esa conexión vital hace tiempo se rompió entre ellos y los venezolanos. Estos caballeros “no se han enterado que Marx está muerto y enterrado”.

Redacción NTN24 Venezuela

