Henrique Capriles exige a la oposición venezolana designar por consenso un candidato esta semana

El dirigente nacional Henrique Capriles Radonski exigió este domingo a la oposición venezolana elegir cuanto antes un candidato que sea la cabeza que dirija a los venezolanos que desean el cambio en el país e indicó que trabajará junto a quien resulte designado para fortalecer a la unidad. Precisó que no propondrá su nombre para que la inhabilitación en su contra no sea un obstáculo.

"Mi opinión es que la Unidad con mucha madurez tiene que elegir por la vía del consenso, una persona y que sea esa persona sea el capitán de nuestro equipo. Yo no, yo estoy inhabilitado, lo recuerdo, yo estoy inhabilitado, una inhabilitación injusta inconstitucional y no voy a poner, por muy legítima que sea mi aspiración y eso forma parte de mi lucha, pero no vamos a dejar al país sin opción", puntualizó Capriles luego de validar por el partido Primero Justicia en el municipio Baruta del estado Miranda.

El exgobernador del estado Miranda al referirse al proceso de validación destacó que a pesar de ser inconstitucional porque todos los partidos ya fueron validados el año pasado, se debe convertir en un testimonio de la lucha de todos los venezolanos por recuperar la democracia.

Redacción NTN24 Venezuela

