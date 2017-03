Henrique Capriles: "Francisco Ameliach ha enviado grupos afectos a él para retrasar las colas en Carabobo"

El dos veces candidato a la Presidencia de Venezuela, Henrique Capriles, denunció los retrasos que, aseguró, se han registrado en todo el país durante el proceso de revalidación de su partido, Primero Justicia (PJ), y culpó por ello al Consejo Nacional Electoral (CNE) y al Gobierno de Nicolás Maduro.



Capriles, gobernador del céntrico estado Miranda, aseguró que el CNE aplica una "operación morrocoy (tortuga)" para que el promedio de tiempo de validación por persona aumente y así menos ciudadanos puedan sumar su respaldo a PJ, el partido opositor que tiene más diputados en la Asamblea Nacional (AN, Parlamento).



Asimismo, aseveró que en cinco localidades del céntrico estado Carabobo "empezó a circular un volante falso" de PJ, y responsabilizó por ello al gobernador de la entidad, el chavista Francisco Ameliach que, afirmó, "dirige el CNE en Carabobo".



"Él (Ameliach) ha enviado grupos afectos a él para retrasar las colas, para decir que supuestamente vienen a validar y la única intención es retrasar el proceso de validación", prosiguió el opositor para luego agregar que en otras dos entidades se registran situaciones similares.



Señaló también que el proceso se ha retrasado en el estado Táchira (oeste) por fallas eléctricas en seis localidades y que en Nueva Esparta (este) el tiempo promedio es de diez minutos, superior a los dos minutos por persona que, según el partido, se ha registrado en las otras 23 entidades de Venezuela.



Capriles indicó que al término de las primeras tres horas de este domingo PJ había sumado alrededor de 25.000 personas a esta lista de apoyos.



Por último, exigió al CNE reponer todo el tiempo "perdido" al final de este operativo que, espera, concluya con más de 200.000 apoyos a Primero Justicia, luego de haber anunciado ayer el respaldo de 103.216 venezolanos.



Para evitar que se inicie un proceso de cancelación de la organización política, los partidos que no participaron en las últimas elecciones o que obtuvieron menos votos del equivalente al 1 % del padrón electoral, estos deben lograr un respaldo de al menos el 0,5 % de los electores en al menos 12 estados del país.



Junto a PJ otras seis organizaciones políticas están llamadas a validar sus nóminas este fin de semana, aunque Gente Emergente, un partido contrario a la llamada revolución bolivariana, decidió no participar en esta jornada que calificó como una "nueva trampa con el propósito de exterminar a todos los partidos".

Colaboración EFE

