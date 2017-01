Henrique Capriles Radonski aún no sabe si va a aspirar a la reelección en la Gobernación de Miranda

El gobernador de Miranda, Henrique Capriles Radonski, declaró que no ha decidido si aspirará a la reelección en las próximas elecciones regionales.

“En este momento no es una decisión tomada, todas las decisiones que yo tomo, a pesar que son decisiones personales, no es por lo que yo quiera, la situación país exige. No es una decisión tomada, en este momento mi principal objetivo es que los venezolanos se puedan expresar. Cuando se tenga que tomar esa decisión la tomaremos y la anunciaremos”, declaró a Unión Radio.

Con respecto al asesinato de un funcionario de la Policía de Miranda este jueves, Capriles expresó sus condolencias. "Nos asesinaron otro funcionario de nuestra policía. Otra familia más enlutada. ¡Los homicidios con 92% de impunidad!", declaró.

Redacción NTN24 Venezuela

