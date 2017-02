Henrique Capriles: Superamos a Haití como el país más pobre de Latinoamérica

"En la Venezuela de hoy, marcada por las colas y el reparto de escasez a través de bolsas de alimentos que políticamente controla el gobierno, el 93% del país afirma que sus ingresos no le alcanzan ni para comprar comida. Por lo menos un tercio del país (9.6 millones), se ve obligado a obviar una comida diaria porque los recursos no les permiten comprar suficientes alimentos, es decir, come solo dos o una vez al día" afirmó el dirigente opositor Henrique Capriles en su columna de opinión semanal.

Lea también: En mes y medio han muerto seis niños por desnutrición en San Félix, estado Bolívar

"La situación es dramática, porque la gran mayoría de los venezolanos se han visto forzados por la crisis económica a bajar la cuota de alimentos e ingerir una dieta que no alcanza las 2.000 calorías diarias. Por esta razón, 74,3% de la población ha perdido hasta 9 kilos en peso en el último año. La nefasta “dieta de Maduro”, es una radiografía del hambre a la que están sometidos millones de venezolanos", destacó.

Recomendado: “Este es el nivel de pobreza más alto en la historia de Venezuela”: Investigador Marino González de Encovi

"El corrupto e incapaz gobierno de Maduro solo nos ha hecho noticia en el mundo por cifras negativas, como que somos ahora el país más pobre de Latinoamérica, porque la pobreza de ingreso alcanzó el 82% de las familias y la mitad del país vive en pobreza extrema, 52%. Superamos a Haití, estamos en la cola, al final de la carrera en la lucha contra la miseria. La promesa del gobierno de que en Venezuela llegaríamos a tener pobreza cero es solo un espejismo", afirmó el gobernador de Miranda.

Concluyó la culpa del hambre que pasan los venezolanos es enteramente del gobierno de Nicolás Maduro, que se niega a rectificar sus políticas fallidas.

Redaccción NTN24 Venezuela

Únete a nuestro canal oficial de Telegram aquí http://telegram.me/ntn24ve