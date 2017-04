Hermandad entre aficionados del Mónaco y el Borussia Dortmund conmueve al mundo tras atentado al bus del equipo alemán

Las aficiones del Borussia Dortmund y del Mónaco se mostraron dispuestas a apoyarse frente al terrorismo, tras el ataque al autobús del equipo de la Bundesliga y la cancelación del partido de Liga de Campeones, mientras la cúpula deportiva llamaba a mandar un "mensaje al mundo".



"No jugamos por nosotros hoy, sino para todo el mundo", apuntó el director deportivo del Dortmund, Hans-Joachim Watzke, en un comunicado difundido en alemán y en francés, donde insistió en la determinación de la entidad a no "doblegarse ante el terror".



Las autoridades alemanas investigan un escrito hallado después de que tres artefactos explotaran junto al autobús del Dortmund cuando se dirigía ayer al estadio, un ataque que creen iba dirigido contra el equipo y en el que resultó herido el jugador español Marc Bartra y un policía.



En ese escrito se apunta a una autoría yihadista, según avanzaron varios medios alemanes, pero la policía no descarta que los autores hayan tratado de dejar una pista falsa.



"Da igual quién se lo atribuya: son un par de idiotas que quieren aguarnos la alegría por el fútbol, encima en Semana Santa", comentó Marcel Depouy, un marsellés llegado a Dortmund con un grupo de aficionados del Mónaco para el partido.



"Claro que los acogeremos en casa hoy o todo el fin de semana. Hoy no hay rivalidad futbolera ni miedo. Esta tarde volveremos todos al estadio a ver el partido cancelado", sostenía, a su lado, Rüdiger Wallais, con la camiseta y la bufanda del Dortmund, ambos compartiendo cervezas en un bar de la estación central.

Las muestras de camaradería fueron la respuesta general y espontánea dentro del estadio en el que miles de personas esperaban el inicio del partido, con la tribuna de la afición visitante coreando "Dortmund, Dortmund", mientras se trataba de seguir, por megafonía o por teléfono móvil, las informaciones sobre lo ocurrido.



A ello siguió una marea de ofertas de alojamiento, tanto de la dirección del club de la Bundesliga como de vecinos de esta modesta ciudad de la cuenca del Ruhr, para que los seguidores del Mónaco se quedaran una noche en la ciudad y asistieran al partido, aplazado a esta tarde.



La policía ha reforzado el dispositivo de seguridad en toda la región, no solo en la ciudad de Dortmund, porque se parte de la base que esta tarde se desplazarán a esa localidad aficionados al fútbol de toda la cuenca del Ruhr.



"No solo estamos hermanados hoy Dortmund y Monaco. También nos llegan mensajes de solidaridad del Schalke o del Mönchengladbach", apuntaba un tercer aficionado junto al francés y el alemán en alusión a la tradicional rivalidad entre esos tres clubs de la Bundesliga, cuyos derbys suelen ser considerados de alto riesgo.



La dirección del Borussia Dortmund informó de que habrá grandes medidas de seguridad en el estadio y señaló que no se podrá entrar con mochilas, al tiempo que pidió a los aficionados que vayan con tiempo antes del encuentro, que comenzará a las 18.45 horas (16.45 GMT), dado que los controles previos a la entrada serán más largos de lo habitual.

