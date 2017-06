¡Rostro natural! Protagonista de 'La Mujer Maravilla' compartió una imagen sin maquillaje que está revolucionando a sus fans

La famosa actriz israelí Gal Gadot, de 32 años, se ha convertido en una de las mujeres más admiradas de la industria desde el estreno de su protagónico en 'La Mujer Maravilla' y por este motivo sus fanáticos siguen cada uno de sus pasos.

Recientemente, Gadot revolucionó las redes sociales cuando publicó varias fotos en su cuenta de Instagram mostrándose natural y sin nada de maquillaje, lo que le concedió una avalancha de comentarios y 'Me gusta'.

Una de las imágenes estuvo acompañada por el pie de foto: "Noche sin dormir. Cólicos, bebé de 3 meses y otro de 5 años que se levantó temprano. Vine a mi jardín a respirar un poco de aire fresco con mi café para ayudarme a despertar y a estar lista para ver 'The cat in the hat' (El gato en el sombrero) con mi hija".

Sleepless night , colic 3 months old baby and an early wake up by my 5 year old. Went to the garden to get some fresh air with my coffee to help me wake up and now watching The Cat In The Hat with my daughter. It always amazes me how the most simple things are the ones to make us the happiest . 📸 taken by my other sleepy half @jaronvarsano 😊😳😴😘👶🏼👧🏼❤🍭👻 Una publicación compartida de Gal Gadot (@gal_gadot) el 17 de Jun de 2017 a la(s) 10:08 PDT



La heroína en la gran pantalla, además de ser muy talentosa, en su vida personal está casada y tiene dos hijas pequeñas, una de tan solo tres meses y la mayor de cinco años.

Por otro lado, también publicó una foto junto con su esposo donde se le ve luciendo una camiseta con la figura de la “mujer maravilla” bajo el lema de “mi esposa”.

❤️ Una publicación compartida de Gal Gadot (@gal_gadot) el 18 de Jun de 2017 a la(s) 12:19 PDT

Redacción NTN24

