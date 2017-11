Hijo mayor de Trump reconoció haber intercambiado mensajes con WikiLeaks durante la campaña presidencial de 2016

Donald Trump Jr., hijo del presidente de EE. UU., Donald Trump, divulgó este lunes una serie de mensajes que intercambió con WikiLeaks, luego de que reportes de prensa sugirieran que se alió en secreto con este grupo que publicó correos electrónicos de la demócrata Hillary Clinton durante la elección presidencial de 2016.

Donald Trump Jr. publicó, según dijo, la cadena "completa" de mensajes privados por Twitter que intercambió con la plataforma WikiLeaks entre septiembre de 2016 y julio pasado.

En los mensajes, WikiLeaks busca proveer información a la campaña presidencial de Trump padre y de reforzar el impacto de sus publicaciones sobre Clinton.

El hijo del mandatario publicó en Twitter una decena de mensajes que recibió de WikiLeaks, en los que esta plataforma le cuenta de una nueva página de internet anti-Trump, le insta a que su padre tuitee sobre Clinton y aconsejándole que si el entonces candidato republicano perdía la elección, podía apelar los resultados.

En abril, el grupo sugirió que al hijo del mandatario entregar correos electrónicos sobre una reunión que mantuvo con un abogado ruso, quien está en el centro de una investigación federal sobre la posible colusión entre la campaña de Trump y Rusia.

Trump Jr. sólo respondió tres veces agradeciendo la información sobre la web anti-Trump, haciendo un leve comentario sobre Clinton y, en octubre de 2016, antes de las revelaciones de WikiLeaks sobre la candidata republicana, pregunta: ¿Qué hay detrás de estas filtraciones de las que sigo leyendo?

"WikiLeaks puede ser muy eficaz para convencer incluso a gente de alto perfil que es de su propio interés promover enlaces a sus publicaciones", dijo en Twitter el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, al explicar que los mensajes del grupo eran parte de sus esfuerzos de promocionarse, reseñó AFP.

Here is the entire chain of messages with @wikileaks (with my whopping 3 responses) which one of the congressional committees has chosen to selectively leak. How ironic! 1/3 pic.twitter.com/SiwTqWtykA