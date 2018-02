Henri Falcón evalúa si se inscribe o no como candidato a las elecciones del 22 de abril

El precandidato opositor Henri Falcón evalúa si inscribir o no su candidatura ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela para las elecciones presidenciales del próximo 22 de abril, en las que el presidente Nicolás Maduro aspira a la reelección.



"Estamos observando los acontecimientos y una vez que tengamos claro el panorama, las propuestas, y conocido el cuadro final, vamos a tomar nuestra decisión pensando en el país", dijo Falcón en una entrevista al diario El Universal.



El opositor, que forma parte de la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y que negó haber firmado el acuerdo de la coalición en el que anunciaron que no participarían en las elecciones, dijo que exige para las presidenciales la "presencia de Naciones Unidas, en el proceso completo del calendario electoral".



"No solo en el acto de votación, sino desde que se inician las auditorías", continuó.



Según medios locales, el también dirigente de Avanzada Progresista (AP) envió una carta la ONU para pedir que observe el proceso de elecciones.



En la entrevista que ofreció a El Universal, indicó que las elecciones no pueden ser el 22 de abril, porque a su juicio "es imposible en la práctica desarrollar un proceso electoral presidencial en tan poco tiempo", aunque el CNE ya ha ratificado que las elecciones presidenciales serán en esa fecha.



Falcón señaló que otras de las condiciones que pide "tienen que ver con el uso igualitario de los medios públicos y también el acceso de la publicidad y la propaganda en los medios privados; la limitación de las cadenas presidenciales; la paridad en los miembros de las mesas".



También exige "la revisión exhaustiva de todos los elementos tecnológicos que caracterizan el proceso electoral en Venezuela (...) la seguridad y garantía al libre tránsito, no solo del candidato y de todas las organizaciones políticas".



"Estamos evaluando ese cuadro, para tomar una decisión que tiene que corresponderse con las grandes expectativas del país" e insistió en que cree que se pueden lograr.



El CNE abrió este sábado en su página web el proceso de postulaciones para las elecciones presidenciales de abril y se extenderá hasta mañana lunes.



Entre este lunes y martes los aspirantes deberán formalizar su inscripción personalmente ante el CNE con la entrega del formulario que completaron vía web, además de la entrega de otros requisitos.

Colaboración EFE

