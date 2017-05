Hombre armado del Aeropuerto Internacional de Orlando, EE. UU., es un exmilitar afrodescendiente de 26 años, según autoridades locales

Las autoridades de Orlando, EE. UU., detuvieron este martes a un hombre afrodescendiente de 27 años llamado Michael Pettigrew que se presentó en el aeropuerto internacional de la ciudad portando un arma de fuego. El jefe de la policía local, John Mina, contó que el hombre gritaba “dispárenme, dispárenme” a los oficiales.

De acuerdo con Mina el hombre es un exmilitar que presenta antecedentes por asalto agravado con arma.

Mina felicitó a los oficiales que trabajaron como mediadores con Pettigrew. "Lograron una resolución pacífica", indicó.

Horas antes el detenido se encontraba en un estacionamiento del puerto aéreo y negoció por horas con la Policía para entregarse.

El Aeropuerto Internacional de Orlando informó a través de su cuenta en Twitter que persisten retrasos en el recinto tras el incidente.

This is the gun the suspect was carrying and threatening officers with. Entire incident contained in rental car area. pic.twitter.com/rxNS8g3zpe

UPDATE: Gunman is in custody. Everyone is safe. Will brief as soon as possible in the media staging area. pic.twitter.com/8sNZ3Vjmv7