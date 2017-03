Al menos una persona muerta y un herido en tiroteo en un autobús en Las Vegas

Una persona murió y otra resultó herida este sábado en un tiroteo en un autobús que circulaba por una sección del Bulevar de las Vegas (Nevada, EEUU), informó hoy la Policía, al precisar que el sospechoso está atrincherado en el vehículo.

El suceso tuvo lugar poco antes de las 11.00 hora local (18.00 GMT) cerca del casino-hotel Cosmopolitan en el Strip de la ciudad, una sección del bulevar a la que las fuerzas del orden bloquearon parcialmente el acceso mientras investigan el tiroteo.

Vehículos policiales y negociadores se hallan sobre el terreno para tratar de resolver la situación.

JUST IN: Man has barricaded himself on a bus in Las Vegas, police say; nearby hotel guests sheltering in place https://t.co/T5uqoA85rO pic.twitter.com/GB6DokYuMq