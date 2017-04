Human Rights Watch pide al Congreso de Colombia rechazar el referendo en contra de la adopción por parte de parejas homosexuales

El director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, pidió este viernes a los congresistas colombianos que rechacen el proyecto para convocar un referendo para prohibir la adopción a solteros y homosexuales.



Vivanco sostiene que el proyecto parece "estar basado en presunciones infundadas, prejuicios y estereotipos discriminatorios sobre la orientación sexual o el estado civil de una persona para determinar si esta es adecuada para ser padre o madre".



En una carta dirigida al presidente de la Cámara de Representantes, el liberal Miguel Ángel Pinto, el director para las Américas de HRW recuerda que "un principio básico del derecho internacional es que todas las personas, sin discriminación, tienen derecho a formar una familia de la forma que deseen".

Vivanco señala en la misiva que Colombia en los últimos años "ha dado pasos notables para reconocer los derechos de personas LGBT" y que ha "desempeñado un rol importante en la defensa de estos derechos en Naciones Unidas".



"Aprobar este proyecto de ley frustraría esos notables avances y podría permitir que se imponga una reforma constitucional homofóbica utilizando como subterfugio el supuesto interés superior del niño", alertó Vivanco.



Finalmente, Vivanco señaló que "los derechos de parejas LGBT -o cualquier otro grupo- no pueden ser objeto de un referendo".



"Los derechos fundamentales, en particular cuando se trata de minorías, son precisamente una garantía frente a la voluntad electoral de las mayorías y no pueden estar supeditados a la opinión circunstancial de la población", dijo.



El Senado colombiano aprobó en diciembre el proyecto de referendo que ahora tiene que votar la Cámara de Representantes.

Colaboración EFE

