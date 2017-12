Huracán Irma, lo más buscado en Google a nivel mundial este año

El huracán Irma fue lo más buscado en Google este año a nivel mundial, seguido del iPhone 8, del iPhone X, del presentador estadounidense Matt Lauer y de la actriz y activista Meghan Markle, quien recientemente se comprometió con el príncipe Harry.

En cuanto a las noticias más buscadas, el huracán Irma volvió a encabezar la lista. En segundo lugar se encuentra el bitcoin, luego el tiroteo en Las Vegas en el que al menos 58 personas perdieron la vida, después Corea del Norte y finalmente, el eclipse solar.

Las pérdidas de este año también fueron medidas por la compañía. En el primer lugar se encuentra el artista Tom Petty, en la segunda posición el desaparecido Chester Bennington, luego el cantautor Chris Cornell, el actor Bill Paxton y el fundador del imperio Playboy Hugh Hefner.

La canción más buscada fue ‘Despacito’ de Luis Fonsi y Daddy Yankee. La segunda y tercera posición la ocupan ‘Shape of You’ y ‘Perfect’, ambas de Ed Sheeran. En el cuarto se encuentra ‘Havana’ de Camila Cabello y en el último lugar ‘Look What You Made Me Do’ de Taylor Swift.

Redacción NTN24

