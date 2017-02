IATA advierte: Si persisten actuales condiciones económicas en Venezuela “más compañías van a salir del mercado"

La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) dijo el martes que las pocas aerolíneas internacionales que aún operan en Venezuela no abandonan el país para no incomunicarlo y por su sentimiento de "responsabilidad" con los ciudadanos.



"Mantienen la conectividad todo lo que pueden porque tienen cierta responsabilidad hacia el ciudadano, pero va a llegar un punto que, si las condiciones de hoy en día continúan, más compañías van a salir del mercado", reconoció el vicepresidente para las Américas de IATA, Peter Cerda.

Vea también: En medio de milmillonaria deuda con acreedores internacionales, Venezuela certificará nuevas aerolíneas



Aunque en los últimos cinco meses ninguna aerolínea ha abandonado el mercado venezolano, la veintena de compañías extranjeras que quedan, añadió Cerda, mantienen unas operaciones "mínimas" y ofrecen frecuencias semanales e incluso mensuales.



"Es una pena, es un país que se está incomunicando del resto del mundo", lamentó el ejecutivo, que viajó a Panamá para inaugurar la nueva sede regional de la asociación.



En Venezuela existe desde 2003 un sistema estatal de control de cambio que restringe el acceso a divisas y que obliga a las aerolíneas extranjeras a vender sus billetes en bolívares (moneda venezolana) y acudir luego al Estado para cambiarlos por dólares y expatriar sus ganancias.

Le puede interesar: Oficiales de inmigración de EE. UU. piden claves de redes sociales a los migrantes en los aeropuertos, en especial a venezolanos



La IATA calcula que Venezuela retiene cerca de 3.800 millones de dólares de las compañías aéreas desde hace al menos 16 meses.



"Está ocurriendo algo curioso: las aerolíneas no pueden cobrar los billetes en dólares, pero Venezuela está cobrando ahora los servicios aeronáuticos en dólares. Las aerolíneas no solo no pueden sacar dólares, sino que encima ahora tienen que llevar dólares al país", explicó el directivo.

Colaboración EFE

Únete a nuestro canal oficial de Telegram aquí http://telegram.me/ntn24ve